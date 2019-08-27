На Алтае сын-рецидивист избил отца-пенсионера за то, что тот случайно его разбудил

На Алтае пьяный сын избил отца-пенсионера за то, что тот поднял шум, мешающий сну. Пострадавший госпитализирован в больницу с разбитым носом.

Как сообщает сайт "Дни24", в Горно-Алтайске 64-летний пенсионер и его 39-летний сын жили в одном доме и незадолго до происшествия вместе распивали крепкий алкоголь. После застолья подозреваемый ушел спать, а его пожилой отец начал убирать посуду со стола и случайно разбудил его. В результате ссоры подозреваемый нанес родителю удар табуретом, после чего избил кулаками и угрожал убить. После этого сын ушел спать, а пострадавший обратился за медпомощью. Его госпитализировали в больницу с переломом носа и различными ушибами. По факту избиения открыто уголовное дело.