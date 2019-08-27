У женщины остановилось сердце после укуса комара

Жительница английского города Дагенхам после укуса комара едва не лишилась жизни. У нее зафиксировали остановку сердца на 3 минуты.

Как сообщает издание "Дни24", 25-летняя британка Ким Робинсон рассказывает, что после укуса комара почувствовала в правой лодыжке острую боль. «Место укуса сильно чесалось, а уже на следующий день началось воспаление. Я сначала не придавала этому значения и думала, что все пройдет после приема антибиотика», - признается пострадавшая. Нога продолжала воспаляться все больше, ей стало сложно передвигаться самостоятельно. Как рассказывает Робинсон, она начала периодически терять сознание. В результате воспаление довело ногу британки до сепсиса, а во время операции начались проблемы с одним из ее легких, поэтому прямо на операционном столе врачи зафиксировали остановку сердца пострадавшей на три минуты. Впоследствии ее пришлось ввести в состояние медикаментозной комы, но все обошлось. Впоследствии во время реабилитации девушке пришлось почти заново учиться ходить и говорить. Кроме того, врачам также пришлось устранять последствия проведенной операции через пересадку кожи на ноге пациентки.



