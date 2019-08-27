Предприниматель: в Татарстане мальчик продал стиральную машинку, пока мамы не было дома

Женщина из Набережных Челнов подала в полицию заявление против собственного несовершеннолетнего сына. Как оказалось, 13-летний мальчик продал стиральную машинку, пока мамы не было дома.

Как сообщает сайт "Дни24", пока женщина вынужденно отсутствовала дома, занимаясь своими делами, подросток опубликовал объявление в интернете и продал стиральную машинку, которая стояла у него дома. На что именно юный злоумышленник потратил вырученные таким образом деньги, не сообщается. В полиции не стали заводить уголовное дело, однако сейчас по факту этого происшествия проводится проверка. Кроме того, всю информацию о совершенной школьником краже правоохранители передали коллегам из отдела по делам несовершеннолетних, которым предстоит провести соответствующую работу с «трудным подростком».



