В доме на Ярославском шоссе вспыхнул пожар, пострадали пять человек

Пожар вспыхнул в многоэтажном доме, расположенном на Ярославском шоссе в Москве. Согласно последней информации осведомленных источников, после случившегося помощь врачей понадобилась пятерым гражданам.

В экстренных службах уточнили, что возгорание произошло в квартире на 10-м этаже. Пламя распространилось на площади 7 квадратных метров. В ходе тушения огня были эвакуированы несколько человек, сообщает во вторник, 27 августа, ТАСС.

В настоящий момент специалисты осматривают место пожара и устанавливают все обстоятельства и причины его возникновения. Известно, что среди обратившихся за помощью к медикам было четверо детей.