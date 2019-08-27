Из квартиры московского бизнесмена вынесли ценности и деньги, ущерб составил 2,4 млн рублей

В московском районе Богородское из квартиры директора одной из компаний была совершена крупная кража. Злоумышленники вынесли из помещения деньги и ценности, ущерб составил около 2,4 миллиона рублей.

Происшествие случилось в доме на 3-й Богатырской улице. В полиции уточнили, что преступник взломал замки, проник в квартиру бизнесмена и вынес оттуда ювелирные изделия, ноутбук, 17 тысяч долларов и 4 тысячи евро наличными, передает Агентство городских новостей "Москва".

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Злоумышленника разыскивают.