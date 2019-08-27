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В Красноярском крае сотрудники полиции раскрыли убийство, совершенное в 1993 году

27 августа 2019, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Красноярском крае сотрудники полиции раскрыли убийство, совершенное в 1993 году
фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Сотрудники полиции в Богучанском районе Красноярского края смогли раскрыть убийство, которое было совершено в 1993 году. Данную информацию предоставили в пресс-службе регионального главка МВД.
 
Сообщается, что местная жительница при проведении земляных работ во дворе своего дома нашла останки женщины, которая проживала раньше в поселке. Старожилы рассказали полицейским, что по указанному адресу много лет назад жила семья, но в 1993 году хозяйка дома исчезла, а ее сожитель с двумя детьми впоследствии переехал.
 
Как сообщает РИА "Новости", проведенная экспертиза указала на то, что останки принадлежат пропавшей гражданке. Более того, специалисты заметили повреждения на ее ребрах и челюсти, которые указывают на криминальную причину смерти.
 
Оперативникам удалось найти бывшего сожителя женщины. Сейчас ему 60 лет, он проживает в Вологодской области. Мужчина признался, что 26 лет назад в ходе ссоры он нанес своей спутнице жизни удары руками и ногами, вследствие чего она скончалась. Гражданин закопал ее тело и быстро уехал.
 
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

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