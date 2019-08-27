Турист пропал в Черном море у берегов Крыма

Данные об исчезновении туриста поступили от его приятеля, с которым они вместе отдыхали на пляже. По словам мужчины, его знакомый ушел нырять в море в гидрокостюме, с маской и ластами, но без баллона. Он сообщил, что будет находиться на расстоянии около 200-300 метров от берега. В течение часа отдыхающий не вернулся на берег, вследствие чего его друг начал беспокоиться.

Как сообщает РИА "Новости" , пока обследование акватории Черного моря результатов не дало. Поисковая операция продолжается.