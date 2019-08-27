В Петербурге машина сбила ребенка на пешеходном переходе

В Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом утром во вторник, 27 августа, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась накануне вечером. Установлено, что иномарка в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на мальчика девяти лет. Пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, передает РИА "Новости"

Очевидцы сообщили, что машина несколько метро протащила ребенка под колесами. После этого на место случившегося подбежали прохожие, чтобы приподнять транспортное средство.