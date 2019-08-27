В Химках автомобиль ВАЗ сбил женщину и скрылся с места аварии

В подмосковных Химках случилось дорожное происшествие с участием пешехода, водитель скрылся с места аварии. Данную информацию предоставили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

ДТП было зафиксировано в районе д. 3 по ул. Родионова. Установлено, что водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 сбил женщину, а затем уехал.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", в настоящий момент сотрудники столичной полиции ведут поиск подозреваемого. Уточняется также, что женщина от госпитализации отказалась. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.