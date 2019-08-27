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Ливень привел к транспортному коллапсу во Владивостоке
27 августа 2019, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
Во Владивостоке мощный ливень затопил дороги, вследствие чего было прекращено движение части общественного транспорта. 50 миллиметров осадков выпало в столице Приморского края всего за три часа.
Дорожные службы города начали заниматься ликвидацией последствий стихии сразу после начала ливня. Рабочим пришлось вручную поднимать решетки ливневой канализации, чтобы вода уходила быстрее. После этого в ход пошла техника, которая убирала наносы и грунт с проблемных участков, передает "Свободная пресса" данные управления дорог и благоустройства мэрии Владивостока.
Сейчас ливень продолжается, синоптики не исключают, что сегодня в городе будет гроза.
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