Пенсионерка скончалась у больницы в Севастополе, не дождавшись помощи врачей

Пенсионерка скончалась на скамейке неподалеку от городской больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей. Соответствующую информацию вечером в минувший понедельник предоставили волонтеры.

Согласно данным движения "Сердце Севастополя" , опубликованным в социальной сети "ВКонтакте", до этого бездомная пенсионерка попала в хирургическое отделение другой больницы с травмой ног. После выписки никто не делал женщине перевязки, вследствие чего в ранах началось нагноение.

Местные жители сообщили, что пенсионерка сидела на лавочке в 50 метрах от больницы. В приемном покое ее не приняли. Кроме того, сотрудники медучреждения заявили, что не имеют права вызвать "скорую помощь". Тогда горожане сами позвонили медикам, однако было уже поздно.