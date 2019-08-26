Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов

Ставропольские власти прокомментировали кончину женщины во время родов. Ранее средства массовой информации сообщили, что роженица умерла в больнице в селе Курсавка из-за большой потери крови.

В управлении по информполитике правительства региона заявили, что выводы о действиях ставропольских медиков, в чью смену в больнице скончалась женщина, пока делать рано. Власти призвали дождаться результатов экспертизы, передает в понедельник вечером РИА "Новости"

Отметим, что родственники погибшей, согласно данным некоторых СМИ, считают виновниками трагедии врачей. Якобы женщине сначала ввели двойную дозу промедола, а затем ее оставили одну в реанимации. Более того, есть информация о том, что один из медиков уехал с рабочего места, а второй ушел, чтобы поставить себе капельницу.