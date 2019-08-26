Известная российская тревел-блогерша скончалась на Бали

Известно, что путешественница попала в аварию, когда каталась на мотоцикле. Впоследствии у нее был диагностирован отек мозга, а также началось кровоизлияние. Олеся впала в кому. Местные хирурги не смогли прооперировать блогершу, поэтому было принято решение транспортировать ее в Москву.

Российские медики ежедневно проводили все необходимые обследования и процедуры, однако спасти пострадавшую не удалось, передает РИА "Новости"

Как сообщается на страничке Сацункевич, о дате и месте прощания с блогершей ее родные сообщат позже.