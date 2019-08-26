Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать

Вечером в понедельник стало известно, что пожар на территории Богородице-Рождественского монастыря удалось локализовать. Об этом сообщили в центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

Возгорание кровли на площади около 400 квадратных метров было локализовано в 19.50, сообщает сегодня вечером Агентство городских новостей "Москва". Информации о пострадавших в результате распространения пламени к настоящему моменту не поступало.

Ранее отмечалось, что пожар вспыхнул в двухэтажном здании старой постройки на территории Богородице-Рождественского женского монастыря в центре столицы.