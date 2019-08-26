Пожар вспыхнул в здании Богородице-Рождественского монастыря в центре Москвы

Пожар вспыхнул на кровле одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы. Соответствующую информацию предоставили вечером в понедельник в экстренных службах столицы.

Источник уточнил, что в 19.07 поступило сообщение о возгорании в женском монастыре по адресу: Рождественка, дом 20, передает РИА "Новости"

Согласно последним данным, пожар вспыхнул в двухэтажном административном здании на территории монастыря. В настоящий момент на месте случившегося работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины распространения пламени.