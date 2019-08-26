Женщина и двое детей пропали в лесу под Петербургом

В лесу во Всеволожском районе Ленинградской области пропали женщина и двое детей. Соответствующую информацию днем в понедельник, 26 августа, предоставили в областном управлении МЧС России.

Ранее сегодня в ведомство поступило сообщение о том, что в лесу потерялась гражданка с двумя детьми. Спасатели незамедлительно выехали на место.

Как уточняет ТАСС, в поисках в настоящий момент принимают участие 15 сотрудников МЧС. Кроме того, к операции привлечены 5 единиц техники. Пока местонахождение пропавших людей определить не удалось. Устанавливаются все обстоятельства их исчезновения.