После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины случилось в понедельник, 26 августа, в столичном районе Покровское-Стрешнево. Согласно последним данным, грузовик после аварии перевернулся.

Источник в правоохранительных органах утверждает, что ДТП было зафиксировано сегодня днем у дома под номером 95 на Волоколамском шоссе. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", на дороге не смогли разъехаться иномарка и грузовик "КамАЗ".

В ГИБДД столицы сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства данной аварии.