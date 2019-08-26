В петербургской больнице найден опасный предмет, пациенты и сотрудники эвакуированы

В здании одной из больниц Санкт-Петербурга днем в понедельник, 26 августа, был обнаружен опасный предмет. Согласно последней информации, пациенты и сотрудники медучреждения были эвакуированы.

В отделе по связям с общественностью университета им. Мечникова уточнили, что на месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что в одном из корпусов больницы имени Петра Великого были найдены две бутылки с бензином, которые через провод якобы были подключены к розетке. Вышеуказанная информация к настоящему моменту не является подтвержденной.