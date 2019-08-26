Вооруженный полицейский сбежал со службы в Якутии

В Якутске в понедельник, 26 августа, с места несения службы вооруженный пистолетом Макарова с двумя полными магазинами ушел в неизвестном направлении старший сержант полиции.

Как отмечает радиостанция "Эхо Москвы", он вел службу в аэропорту, осуществлял пропускной режим. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире исчезнувшего полицейского рацию и пустую кобуру.

Разыскивается старший сержант полиции Айтал Николаевич Томский, 1992 года рождения. Лиц, владеющих информацией о его текущем местонахождении, попросили незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.