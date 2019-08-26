Автобус протаранил девять машин в Кирове

Согласно последним данным, водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего совершил наезд на девять автомобилей. Установлено, что один человек получил травмы. Есть информация о том, что шоферу внезапно стало плохо за рулем – после ДТП он был госпитализирован.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины аварии, передает РИА "Новости"