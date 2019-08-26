Два человека погибли в ДТП в Хабаровске

В Хабаровске произошло ДТП, унесшее жизни двух человек. Причиной аварии стало превышение скорости.

Трагедия случилась на пересечении Комсомольского шоссе и проспекта Победы. Участниками смертельного ДТП стали автомобили Mazda Capella и Toyota Belta. Первый мчался по дороге на высокой скорости и врезался в «тойоту». От удара пассажир «мазды» вылетел из машины через окно. Машина вместе с оставшимся в ней водителем перевернулась.

Сообщается, что водитель «мазды» собирался успеть проскочить между автобусом и «тойотой», но не успел. Оба погибли. Сотрудники полиции разбираются в произошедшем.