Свидетель: обвиняемый в краже полотна Куинджи хранил его вместе с шинами в подвале

Коллега обвиняемого в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова заявил, что мужчина хранил украденное полотно в подвальном помещении вместе с шинами.

В Замоскворецком суде коллега Чуприкова отметил, что тот попросил оставить вещь, завернутую в куртку, на хранение. По словам свидетеля, он не знал, что находится под тканью. Как сообщает РИА "Новости" , в данном подвальном помещении обычно хранили шины – за это требовалось платить 300 рублей в месяц.

Напомним, преступление было совершено 27 января. Молодой человек вынес картину пейзажиста Куинджи "Ай-Петри. Крым" прямо с выставки в Третьяковке, никто ему не помешал. На следующий день гражданин был задержан, а полотно найдено в Подмосковье.