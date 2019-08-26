Тело убитого лошадью мужчины нашли в запертом ангаре в Москве

Стало известно об убийстве в одном из конно-спортивных клубов в Москве . Отмечается, что в воскресенье, 25 августа, на территории клуба было обнаружено тело 49-летнего мужчины.

Согласно источнику, убитым мужчиной является конюх Игорь Малтонов. Его нашли в закрытом изнутри ангаре с переломами. Тело пролежало в помещении более трёх суток, передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что мужчина периодически приезжал в клуб, чтобы ухаживать за лошадьми. В одно из таких посещений животное напало на него и нанесло травмы, несовместимые с жизнью.

Малтонов всю жизнь посвятил конному спорту и участию в соревнованиях.

По факту происшествия ведётся проверка, выясняются обстоятельства.