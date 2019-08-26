Большая вода затопила жилые дома Комсомольска-на-Амуре

Сместившийся гребень паводка на Амуре принес в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края большую воду. Десяток домов, расположенных в городских низинах, оказался затопленным.

Уровень воды в Комсомольске врос на 21 сантиметр. Теперь вода находится на критической отметке в 650 см. Но это не предел – специалисты предполагают, что гребень паводка за ближайшую неделю поднимется до 7,5 метров.

Тем временем, у наспунктов региона уровень Амура увеличивается. Всего в регионе затоплены 45 жилых домов. На очереди на подтопление – дома в поселках Хорпинский и Малая Хапсоль, находящихся в городе Юности. Если вода превысит 6:5 метров, то под удар попадает микрорайон Менделеева. Дамба, которая построена для защиты этой территории, рассчитана на 7,5 метров, однако она имеет и более низкие точки.

В городе экстренно наращивают дамбы до 8 метров. Там же подготовлен пункт временного размещения, рассчитанный на 100 человек.

Также от паводка пострадали жители Хабарвосвкого, Нанайского, Бикинского районов, района имени Лазо, Вяземского, Амурского, Охотского, Тугуро-Чумиканского , Верхнебуреинского и Комсомольского районов.