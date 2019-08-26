Граната взорвалась в жилом доме в Находке

В понедельник, 26 августа, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Заводская, дом 16 в Находке произошёл взрыв. В результате происшествия пострадали и погибли несколько человек.

Согласно источнику, предположительно, боевая граната взорвалась в квартире на первом этаже. В результате происшествия погибли два человека, ещё двое ранены. Их оперативно отправили в больницу, передаёт РИА Новости.

"Оба пострадавшие - мужчина и женщина - в реанимации. Готовят к операции. Состояние крайне тяжелое", - сообщили в региональной администрации.

Уточняется, что детей среди погибших нет. Здание не разрушено.

Выясняются подробности инцидента.