Граната взорвалась в жилом доме в Находке
26 августа 2019, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 26 августа, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома на улице Заводская, дом 16 в Находке произошёл взрыв. В результате происшествия пострадали и погибли несколько человек.
Согласно источнику, предположительно, боевая граната взорвалась в квартире на первом этаже. В результате происшествия погибли два человека, ещё двое ранены. Их оперативно отправили в больницу, передаёт РИА Новости.
"Оба пострадавшие - мужчина и женщина - в реанимации. Готовят к операции. Состояние крайне тяжелое", - сообщили в региональной администрации.
Уточняется, что детей среди погибших нет. Здание не разрушено.
Выясняются подробности инцидента.