В Черном море столкнулись два корабля из-за отсутствия капитана

Стало известно, что в Чёрном море произошло столкновение двух кораблей. Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 25 августа.

Согласно источнику, два маломерных судна "Дискавери" и "Афалина" с четырьмя пассажирами на борту столкнулись из-за отсутствия на рабочем месте капитана одного из кораблей. В полицию обратился капитан "Дискавери" и сказал, что его судно протаранило, передаёт РЕН ТВ.

В ведомстве отметили, что капитан "Афалины" "отошёл по своим делам", после чего произошло столкновение.

Уточняется, что оба корабля получили незначительные повреждения. В результате происшествия никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.