В Подмосковье 2-летний мальчик погиб из-за игры с лампой в душе

Стало известно о двухлетнем мальчике, который погиб в Подмосковье на даче в душевой кабине. Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу, 23 августа.

Согласно источнику, ребёнок был на даче с мамой, бабушкой и братом. Мать мальчика налила воду в душевую кабину, посадила ребёнка и отошла на несколько минут. После чего услышала детские крики и быстро вернулась обратно, но было уже поздно. Мальчик захлёбывался, передаёт РЕН ТВ.

2-летний ребёнок в отсутствии родителя положил в воду настольную лампу, включённую в розетку.

Мама вызвала скорую помощь, но не стала её дожидаться и выехала в ближайшую больницу на такси. Мальчик скончался в машине.

Проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств.