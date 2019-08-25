В Пушкино бригаду скорой помощи взяли в заложники

В подмосковном городе Пушкино бригаду скорой помощи взяли в заложники во время вызова. Супружеская пара вызвала медиков, но в процессе оказания первой помощи врачи попали в нетипичную ситуацию.

Муж и жена, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали бригаду скорой помощи. Причиной стала травма руки у мужчины. У приехавших на вызов медиков нетрезвые супруги отобрали медицинскую сумку и попытались запереть врачей в квартире. Фельдшеру удалось выбраться, после чего он обратился за помощью в полицию. Супругов арестовали, проводится проверка, сообщает Telegram-канал Mash.