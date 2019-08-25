Из колонии в Ростовской области сбежал преступник, осужденный за убийство

По данным следствия, 25 августа осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, совершил побег. Возбуждено уголовное дело по факту халатности персонала исправительного учреждения.

Беглеца Александра Гросса осудили еще в 2005 году за умышленное убийство и причинение здоровью вреда средней тяжести. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. На момент оглашения данного приговора у Гросса уже было две судимости.

Как рассказали журналистам в СУ СК России по РО, заключенный должен был выйти на свободу в 2022 году. Однако сегодня осужденный вышел из здания отряда, отогнул металлический лист забора и сбежал с территории исправительной колонии.