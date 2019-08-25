В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар

Пожар произошел в здании, граничащим с территорией ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") в Королеве. Угрозы работе учреждения нет, сообщили в воскресенье в пресс-службе ЦНИИмаш.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Согласно имеющимся данным, загорелась кровля неэксплуатируемого здания.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Напомним, ранее, 15 июня, на территории этого предприятия уже происходил пожар. Тогда его площадь составила 50 квадратных метров.