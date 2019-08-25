В Хабкрае прокуратура выявила неготовность властей к паводку

Прокуратура Хабаровска вынесла представление главе администрации краевой столицы Сергею Кравчуку. Причиной стало засорение канализации, повлекшее подтопление улицы Флегонтова.

Как оказалось, за последние годы районные власти так и не привыкли к постоянному паводку. Не сформировали нужные для ликвидации его последствий резервные фонды. Также до сих пор не была разработана нормативная база для процедуры оказания помощи пострадавшим гражданам.

Прокурорские проверки показали, что в Хабаровском районе власти совсем не готовы к стихийным бедствиям. В шести поселениях района денег на усмирение последствий стихии нет. Похожая ситуация складывается и в Николаевске-на-Амуре. В Нанайском районе, который больше всех пострадал при наводнении 2013-го года, все еще не разработаны нормативные акты, которые регулировали бы работу комиссий по обследованию подтопленных территорий и оценивали бы нанесенный ущерб.

Теперь районные власти с подачи прокуратуры будут исправлять ситуацию в срочном порядке.