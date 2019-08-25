Пятеро погибли по вине пьяного водителя в Хабаровском крае

На трассе в Хабаровском крае погибли пять человек, двое из которых несовершеннолетние. Аварию устроил пьяный водитель.

Трагедия произошла на отрезке автодороги Благодатное – Князе-Волконское в районе села Благодатное. Виновником дорожно-транспортного происшествия стал 25-летний водитель Toyota Rav 4. Автолюбитель съехал с проезжей части, после чего перевернулся. Машина выкатилась из кювета и упала в реку Сита.

Выжить удалось только одному из шести человек, находившихся в транспортном средстве. При ДТП погибли и водитель, и четверо пассажиров, среди которых были подростки 16-ти и 17-ти лет. Пострадавшего отправили в ближайшее медицинское учреждение.

Ранее, 22 августа, в Хабаровском крае было зарегистрировано четыре аварии. В результате ДТП пострадали четыре человека. Один из участков происшествия скончался.