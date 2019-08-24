Двое мужчин после крушения лодки на Волге 12 часов продержались на выступе плотины

Спасатели сегодня обнаружили живыми двух из четверых мужчин, которые перевернулись на моторной лодке на Волге неподалеку от плотины Саратовской ГЭС и почти 12 часов продержались на ее выступе.

Начальник областной службы спасения Саратовской области Юрий Юрин отметил, что поиски четверых мужчин начались сегодня утром, однако лишь около часа назад живыми были найдены двое из них. Спасенные граждане были госпитализированы с сильным переохлаждением, передает ТАСС.

Известно, что мужчины использовали элементы спасательных жилетов, чтобы удерживаться на пропускном шлюзе для воды. Один из спасенных является гражданином Эстонии, однако живет в Шотландии, а второй проживает в Москве. Поиски жителя Омска и гражданина из города Балаково Саратовской области продолжаются.