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Двое мужчин после крушения лодки на Волге 12 часов продержались на выступе плотины

24 августа 2019, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Двое мужчин после крушения лодки на Волге 12 часов продержались на выступе плотины
фото: pixabay.com

Спасатели сегодня обнаружили живыми двух из четверых мужчин, которые перевернулись на моторной лодке на Волге неподалеку от плотины Саратовской ГЭС и почти 12 часов продержались на ее выступе.

Начальник областной службы спасения Саратовской области Юрий Юрин отметил, что поиски четверых мужчин начались сегодня утром, однако лишь около часа назад живыми были найдены двое из них. Спасенные граждане были госпитализированы с сильным переохлаждением, передает ТАСС.

Известно, что мужчины использовали элементы спасательных жилетов, чтобы удерживаться на пропускном шлюзе для воды. Один из спасенных является гражданином Эстонии, однако живет в Шотландии, а второй проживает в Москве. Поиски жителя Омска и гражданина из города Балаково Саратовской области продолжаются.

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