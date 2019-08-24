Еще одно ДТП с автобусом: при столкновении автобуса и машины Hyundai погибли 3 человека под Волгоградом

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром субботы, 24 августа в Волгоградской области. В результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля Hyundai Solaris погибли три человека, среди которых - 10-летний ребенок. Еще два человека, в том числе девочка, пострадали.

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Ижевске

По данным волгоградской полиции, на трассе в Новоаннинском районе в 4.15 по местному времени автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом "Жирновск - Москва". Погибли на месте аварии водитель легковушки и два его пассажира. Пострадавшая 12-летняя девочка госпитализирована, она находится в реанимации.

В автобусе, в котором находились 26 человек, никто не пострадал.

Накануне ДТП с участием автобуса произошло в Ижевске.