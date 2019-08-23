Пятиэтажный дом частично обрушился в ХМАО

В Мегионе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе регионального главка МЧС.

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате случившегося нет, передает в пятницу вечером, 23 августа, ТАСС.

Известно, что в жилом доме проводился ремонт. В какой-то момент по неустановленной причине обрушилась часть конструкций пятиэтажного здания. В настоящий момент выясняются все обстоятельства и причины случившегося.