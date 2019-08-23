Китаянка убила своего бойфренда ножницами, потому что он назвал ее толстой, когда она ела мороженое

Жительница Китая жестоко убила бойфренда ножницами, который позволил себе назвать ее толстой.

Как пишет издание "Дни24", молодой человек пытался запретить своей девушке есть мороженое, мотивируя это тем, что она и без того слишком много весит. На этом фоне между ними разгорелась серьезная ссора. Разозлившись, девушка купила в ближайшем магазине ножницы и нанесла своему возлюбленному несколько сильных ударов на глазах у шокированных прохожих.

Молодой человек с многочисленными ранениями был экстренно госпитализирован, однако, несмотря на все старания медиков, спасти ему жизнь так и не удалось. Подозреваемая уже задержана полицией.



