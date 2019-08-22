В Москве 19-летний юноша на автомобиле "Мерседес" насмерть сбил пожилую женщину. ДТП произошло 17 августа на Песчаной улице. Аварию зафиксировала камера наблюдения.

Свидетель гибели пенсионерки рассказал об инциденте. Очевидец отметил, что водитель, сбивший пожилую москвичку, с места ДТП не скрылся, но попытался "опустить" номера на авто с помощью спецсистемы.

К месту аварии буквально через 10 минут примчался его отец. Мужчина пытался помочь сыну скрыть номера иномарки сына. Другие очевидцы не дали ему это сделать. По словам свидетеля, мужчина попытался поговорить со следователем, - передает РЕН-ТВ.

По некоторым данным, водитель "Мерседеса" - 19-летний Бэнн Дайман, сын московского бизнесмена Давида Даймана. Судя по записи камеры, автомобиль несся по маленькой тихой улочке с большой скоростью и недалеко от "зебры" наехал на пожилую женщину.