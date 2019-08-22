В Петербурге произошел крупный пожар

В четверг, 22 августа, крупный пожар произошел в Петербурге 4-х этажном административно-складском кирпичном здании по адресу Невский район, ул. Складская, д. 6. По предварительной версии, очаг возгорания был у одного из арендаторов – свечного производства на третьем этаже, - сообщает Фонтанка.ру.

Площадь пожара составляла 4 тысячи квадратных метров. Пожар в здании на Складской улице разгорелся в начале третьего дня. Из здания эвакуировали 200 человек. Пожар усиливался. Через два часа пожар получил максимальный ранг №5. Локализовать пожар огнеборцам удалось около 19 часов.

На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Сведения о пострадавших уточняются.

К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 49 единиц техники и 224 человека личного состава, в том числе от МЧС: 38 единиц техники и 183 человека личного состава.