В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, подозревемые в групповом надругательстве над девушкой

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, которых обвиняют в совершении преступлений сексуального характера в отношении девушки. По версии следствия, в ночь на 18 августа сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП УМВД РФ по городу Екатеринбургу, у здания по улице Чайковского, действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу 22-летней девушки, совершили в отношении неё изнасилование и иные действия сексуального характера.

Злоумышленники в погонах были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по данному уголовному делу.

Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СКР по Свердловской области троим действующим сотрудникам полиции предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору).

В ходе расследования в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, для чего, в частности, будет внесено соответствующее представление в органы внутренних дел, - сообщается на сайте СКР.

В МВД России заявили, что в Екатеринбург из Москвы едет комиссия управления собственной безопасности, - сообщает «URA.RU».