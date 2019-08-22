Собака уехала от хозяев на электричке

В Московской области ищут собаку, которая самостоятельно села в электричку на платформе 133 км и отправилась в сторону Волоколамска.

Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", это произошло недалеко от деревни Козино Волоколамского округа. Собака по кличке Тима долго металась по железнодорожной платформе среди пассажиров, а потом села в электричку. Об этом хозяйке животного рассказали соседи по дачному участку.

"Они пытались ее позвать, но она не пошла. Что привело ее на платформу, непонятно. Муж вместе с Тимой проводил меня до станции и посадил на электричку в шесть вечера, затем они вернулись на дачу. Супруг покормил собаку, после чего она уснула, а спустя три часа села одна в поезд", – рассказывает Светлана Глушенкова.

В Центральной пригородной пассажирской компании пояснили «Подмосковье сегодня», что сообщений об обнаружении собаки в электричке, которая следовала по маршруту Платформа 133 км – Волоколамск, не поступало. Любую информацию о местонахождении животного можно сообщить по телефону: 7 (968) 619-36-57.