Пахари из Волоколамска нашли три снаряда времен войны

Три боеприпаса времен Великой отечественной войны обнаружили работники при опашке сельхозземель в районе подмосковного Волоколамска.

Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", сигнал об находке поступил в минувшую среду. До прибытия взрывотехников опасный участок оцепила местная полиция.

«Находка не представляла опасности для населения. Расстояние до жилых строений - 700 метров. В случае детонации артиллерийского снаряда 45-миллиметрового калибра разлет осколков может достичь 500 метров», - рассказали спасатели.

Работники спасательной службы извлекли снаряд из земли и уничтожили его на месте.