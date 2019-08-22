//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия 13+

Пахари из Волоколамска нашли три снаряда времен войны

22 августа 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Пахари из Волоколамска нашли три снаряда времен войны
Фото: pixabay

Три боеприпаса времен Великой отечественной войны обнаружили работники при опашке сельхозземель в районе подмосковного Волоколамска.

Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", сигнал об находке поступил в минувшую среду. До прибытия взрывотехников опасный участок оцепила местная полиция.

«Находка не представляла опасности для населения. Расстояние до жилых строений - 700 метров. В случае детонации артиллерийского снаряда 45-миллиметрового калибра разлет осколков может достичь 500 метров», - рассказали спасатели.

Работники спасательной службы извлекли снаряд из земли и уничтожили его на месте.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

bl

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//В мире

Обязательные условия возвращения Донбасса в состав Украины назвал политолог из РФ

Обязательные условия возвращения Донбасса в состав Украины назвал политолог из РФ

Политолог Сергей Черняховский назвал условия, которые необходимо выполнить властям Украины, чтобы вернуть Донецк и Луганск в состав страны. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

//В мире

На Украине призвали "объявить войну" России

На Украине призвали "объявить войну" России

Украинский журналист Юрий Бутусов раскритиковал нежелание страны развязать военный конфликт с Россией. По его мнению, подобные действия необходимы государству, но придётся готовиться.

//Политика

Захарова назвала условия Зеленского для возвращения РФ в G8 "набором букв"

Захарова назвала условия Зеленского для возвращения РФ в G8 "набором букв"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила условия, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский в обмен на возвращение России в "большую восьмёрку". Дипломат отметила, ждёт тех же слов в "реальности".

//Туризм

Жириновский призвал россиян "всерьез задуматься", прежде чем ехать на отдых в Турцию

Жириновский призвал россиян "всерьез задуматься", прежде чем ехать на отдых в Турцию

Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский возмущен несчастным случаем, произошедшим с юной россиянкой в турецком отеле. Об этом политик написал в Telegram-канале.

//Политика

На Украине готовят к обмену пятерых россиян

На Украине готовят к обмену пятерых россиян

Пятеро граждан России могут вернуться на родину. Официальный Киев начал процедуры оформления документов для обмена. Об этом в четверг, 22 августа, сообщают украинские СМИ.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Отец найденной в лесу 5-летней девочки рассказал о ее состоянии

Отец найденной в лесу 5-летней девочки рассказал о ее состоянии

Отец найденной в лесу Нижегородской области 5-летней девочки рассказал о её состоянии и раскрыл обстоятельства, при которых потерялся ребёнок. Отмечается, что спасатели обнаружили девочку минувшей ночью почти через четверо суток.

//Здоровье

Четыре признака наступающего инсульта головного мозга перечислили медики

Четыре признака наступающего инсульта головного мозга перечислили медики

Эксперты в области здравоохранения обозначили признаки наступающего инсульта головного мозга. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах российской интернет-прессы.

//Шоу-бизнес

Садальский вспомнил о трагичной судьбе Назаровой

Садальский вспомнил о трагичной судьбе Назаровой

Известный российский актёр и народный блогер Станислав Садальский раскрыл подробности семейной трагедии Александры Назаровой. Отмечается, что истинная причина трагедии до сих пор неизвестна.

//Шоу-бизнес

Тарантино готовится впервые стать отцом

Тарантино готовится впервые стать отцом

Знаменитый на весь мир 56-летний американский режиссер Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик впервые станут родителями. Об этом радостном событии в четверг сообщает издание People.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

Архиепископ ПЦУ заявил, что Филарет подал на него в суд

Архиепископ ПЦУ заявил, что Филарет подал на него в суд

Замглавы пресс-службы неканонической ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий заявил, что экс-глава неканонической УПЦ КП Филарет подал против него иск о "защите чести и достоинства".

//Общество

«Росгвардия» спешит на помощь музыкантам

«Росгвардия» спешит на помощь музыкантам

В посёлке Большое Козино под Нижним Новгородом в шестой раз состоялся фестиваль современной электронной музыки Alfa Future People. Ход праздника подпортил периодически шедший дождь, из-за чего самой актуальной обувкой на фестивале стали резиновые сапоги. Пригодились и дождевики.

//Спорт

Футбольные болельщики поздравляют Артёма Дзюбу с днём рождения

Футбольные болельщики поздравляют Артёма Дзюбу с днём рождения

Футбольные болельщики поздравляют нападающего питерского "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбу с днём рождения. 22 августа Артёму исполнился 31 год. "Ты лучший. С днём рождения. Оставайся таким же тигром".

//В мире

"Титаник" на дне Атлантики погибает во второй раз

"Титаник" на дне Атлантики погибает во второй раз

Команда исследователей на подводной лодке "Тритон" впервые за 14 лет посетила обломки пассажирского лайнера "Титаник", говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

//В мире

«Гнусный план» США по переброске американских ракет на Украину разоблачили в СМИ

«Гнусный план» США по переброске американских ракет на Украину разоблачили в СМИ

Соединенные Штаты реализуют «гнусный план» по переброске американских ракет на территорию Украины. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

39-летняя Анна Семенович размышляет о рождении детей

39-летняя Анна Семенович размышляет о рождении детей

Певица и телеведущая Анна Семенович мечтает родить двоих детей. 39-летняя Анна свою личную жизнь не афиширует. По признанию Семенович, она хотела бы родить двоих деток.

//Общество

Как россияне реагируют на идею правительства ввести 4-дневную рабочую неделю

Как россияне реагируют на идею правительства ввести 4-дневную рабочую неделю

Инициативу Дмитрия Медведева о введении 4-дневной рабочей недели поддерживает половина работающих россиян. Женщины и молодые люди поддерживают идею введения сокращенной рабочей недели активнее.

//В мире

Ученые выяснили, что из-за стрессов мозг начинает умирать

Ученые выяснили, что из-за стрессов мозг начинает умирать

Корейские медики выяснили, каковы последствия хронических стрессов. Исследования показали, что клетки отмирают. Результаты экспериментов опубликовало MedicalExpress.

//Здоровье

Необычный симптом сахарного диабета второго типа обнаружили специалисты

Необычный симптом сахарного диабета второго типа обнаружили специалисты

Эксперты в сфере здравоохранения выявили необычный признак сахарного диабета второго типа. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад на страницах российской интернет-прессы.

//Политика

Над Донецком развевается российский триколор

Над Донецком развевается российский триколор

На центральной площади Донецка вывесили российский триколор. Так в самопровозглашенной Донецкой народной республике решили отметить День государственного флага Российской Федерации.

//В мире

Польские политики решили защитить украинцев походом в ресторан

Польские политики решили защитить украинцев походом в ресторан

Дискриминация граждан Украины в Польше позорна. Такое мнение высказал мэр города Гдыни Войцех Щурек, в котором владельцы ресторана назвали украинцев недолюдьми. В знак протеста градоначальник объявил о своем визите в украинский ресторан вместе с сенатором Славомиром Рибицьким.

//В мире

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В украинском парламенте обозначили условия катастрофического обвала рейтинга президента страны Владимира Зеленского. По данному вопросу высказался в разговоре со СМИ депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

//Шоу-бизнес

Сестра Маликова показала стройные ноги в раздельном купальнике

Сестра Маликова показала стройные ноги в раздельном купальнике

Российская певица и продюсер Инна Маликова поделилась с поклонниками яркой фотографией в купальнике с отпуска в Черногории. Знаменитость рассказала, что продолжает греться на солнышке, потому что лето в этом году было действительно коротким.

//В мире

Приближающий распад Украины фактор определил российский политический эксперт

Приближающий распад Украины фактор определил российский политический эксперт

Вялотекущий вооруженный конфликт на территории Донбасса является фактором, приближающим распад украинского государства. Такую точку зрения озвучил российский политический эксперт Алексей Мухин.

//Здоровье

Медики научились диагностировать приближение смерти по анализу крови

Медики научились диагностировать приближение смерти по анализу крови

Ученые нашли признаки, которые говорят о долголетии либо скорой смерти человека. Об этом сообщило издание Nature Communications.

//Происшествия

В Красноярске задержали пьяную автоледи за рулём с ребёнком

В Красноярске задержали пьяную автоледи за рулём с ребёнком

В четверг,22 августа, экипаж ДПС остановил автомобиль, в котором за рулём находилась пьяная женщина и несовершеннолетний ребёнок. Отмечается, что инспектор ГИБДД не сразу смог достучаться к водителю из-за громкой музыки в салоне.

//Культура

Подруга Назаровой рассказала о последних словах актрисы

Подруга Назаровой рассказала о последних словах актрисы

Близкая подруга актрисы Александры Назаровой Энахат Багирова рассказала о последних днях актрисы в больнице. Народная артистка Россия скончалась во вторник, 20 августа.

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова: "Мозг борется с сердцем"

Ольга Орлова: "Мозг борется с сердцем"

Экс-солистка группы "Блестящие", певица и телеведущая Ольга Орлова ответила на вопрос, волнующий многих подписчиков о том, почему такая умница и красавица до сих пор одна, без крепкого мужского плеча рядом.

//Новости партнеров

//В мире

Повторение истории. В Германии снова обижают евреев

Повторение истории. В Германии снова обижают евреев

В Германии вводится должность уполномоченного по борьбе с антисемитизмом. По иронии судьбы, история вновь повторяется, и существование проблемы признано на государственном уровне.

//Общество

Новобрачные скрепили свой союз амбарным замком на ограждении Крымского моста

Новобрачные скрепили свой союз амбарным замком на ограждении Крымского моста

Молодожены решили скрепить свой союз замком на ограждении моста через Керченский пролив. Теперь им придется оплатить штраф за остановку на транспортном переходе

//Здоровье

Первые видимые сигналы организма о болезнях сердца обозначила врач-кардиолог

Первые видимые сигналы организма о болезнях сердца обозначила врач-кардиолог

Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили обозначил первые видимые симптомы болезней сердца. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Происшествия

Сестру российского певца ограбили на 5 млн руб.

Сестру российского певца ограбили на 5 млн руб.

Сестра известного певца Эмина Агаларова и бизнесвумен Сабина Агаларова рассказала об ограблении своей квартиры на Ленинском проспекте в Москве. Отмечается, что инцидент произошёл в период с 9 по 20 августа.

//Политика

"Результат твоих нелепых действий": украинский министр счел поражением обсуждение возврата России в G8

"Результат твоих нелепых действий": украинский министр счел поражением обсуждение возврата России в G8

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает разговоры вокруг возвращения России в "Большую восьмерку" поражением для Украины, а действия нынешнего президента Зеленского - "нелепыми".

//Спорт

Мандрыкин: «Спартак» должен играть в свой футбол, не подстраиваться под «Брагу»

Мандрыкин: «Спартак» должен играть в свой футбол, не подстраиваться под «Брагу»

Сегодня «Спартак» сыграет на выезде первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против португальской «Браги». Шансы команды оценивает для еженедельника «Аргументы недели» бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин.

//Новости СМИ2

//Политика

Минтруд к осени решит вопрос о введении четырехдневной рабочей недели

Минтруд к осени решит вопрос о введении четырехдневной рабочей недели

Премьер - министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду до конца сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели. Соответствующий документ датирован 22 июня.

//В мире

Белоруссию атаковали «лжеминеры» из Европы

Белоруссию атаковали «лжеминеры» из Европы

На Белоруссию обрушилась атака ложных заявлений о минировании зданий. Звонки поступают из стран Западной Европы. Об этом сообщил замглавы управления МВД Беларуси, занимающегося киберпреступлениями, Кирилл Вяткин.

//Политика

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорни считает, что реакции Украины на возможное восстановление России в "большой восьмёрке" является предсказуемой. По его словам, она явно показывает, что начался процесс обсуждение между Москвой и Западом.

//Здоровье

Простой способ увеличения продолжительности жизни посоветовала российский диетолог

Простой способ увеличения продолжительности жизни посоветовала российский диетолог

Отечественный врач-диетолог Наталья Пугачева назвала простой способ увеличения продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывается в публикации, выложенной на страницах интернет-СМИ.

//Общество

Инстаграм-целители: как блогеры без образования «лечат» и калечат людей

Инстаграм-целители: как блогеры без образования «лечат» и калечат людей

28-летняя Светлана долго боролась с онкологией и, казалось, выздоровление было близко. На просторах инстаграма девушка нашла известного блогера: целительница назначала схемы лечения и обещала, что скоро от рака не останется и следа. В мае Светланы не стало, она умерла от истощения, а болезнь так и не отступила.

//Политика

Пентагон анонсировал создание гиперзвукового оружия через 2 года

Пентагон анонсировал создание гиперзвукового оружия через 2 года

Глава американского военного ведомства Марк Эспер заявил о разработке гипероружия. Интервью показали в эфире американского телеканала Fox News.

//Новости МирТесен

//Общество

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США

Назван лучший зеркальный ответ Российской Федерации на развертывание Соединенными Штатами ракет, запрещенных Договором о РСМД. Соответствующая публикация появилась на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Происшествия

В Москве велосипедист довёл ребёнка до реанимации

В Москве велосипедист довёл ребёнка до реанимации

В среду, 21 августа, на Крылатской улице в Москве мужчина на велосипеде наехал на пешехода. В результате аварии тяжело пострадал маленький мальчик. По факту произошедшего проводится проверка.

//Происшествия

В Петербурге на загоревшемся теплоходе погиб член экипажа

В Петербурге на загоревшемся теплоходе погиб член экипажа

В четверг, 22 августа, на Октябрьской набережной Санкт -Петербурга проихошёл пожар на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский". В момент возгорания на борту судна находилось 240 пассажиров и 80 человек персонала.

//Наука

Министр науки России чудит. Но чудеса не из дешёвых

Министр науки России чудит. Но чудеса не из дешёвых

Пока Владимир Путин не покладая рук решает внешнеполитические задачи, разруливая сложные отношения с США и ЕС, подчинённые Дмитрия Медведева, похоже, окончательно потеряли чувство страха и забыли о субординации.

//Непознанное

Прогноз Нострадамуса о конфликте между Россией и Китаем опубликовали в прессе

Прогноз Нострадамуса о конфликте между Россией и Китаем опубликовали в прессе

Россию в будущем ждет конфликт с Китаем. Об этом говорится в пророчестве французского астролога Нострадамуса, которое опубликовали некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Здоровье

Диетологи дали рекомендации по правильному употреблению грибов

Диетологи дали рекомендации по правильному употреблению грибов

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова напомнила об основных правилах употребления в пищу грибов, а также дала рекомендации по частоте и количеству их потребления.

//Туризм

Сколько раз в год и куда россияне ездят в отпуск за границу

Сколько раз в год и куда россияне ездят в отпуск за границу

Туту.ру провели опрос и узнали у туристов, сколько раз в год они отдыхают за границей. Как показали результаты опроса, проведенного на сайте сервиса, счастливчиков, которые могут позволить себе отдыхать на зарубежных курортах больше трех раз в год, не так много.

//В мире

Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Владимир Огрызко, бывший глава МИД Украины, объяснил, почему Петр Порошенко, находясь на посту президента республики, не стал официально объявлять о военном конфликте с Российской Федерацией.

//Шоу-бизнес

Марат Башаров хочет вернуть бывшую супругу

Марат Башаров хочет вернуть бывшую супругу

Известный актёр Марат Башаров не так давно со скандалом расстался со своей супругой Елизаветой Шевырковой, которая родила ему сына Марселя. Однако в кругу близкого окружения артиста уверены, что он хочет вернуть жену обратно.

//В мире

В ДНР раскрыли детали обернувшейся потерями вылазки морпехов ВСУ под Мариуполем

В ДНР раскрыли детали обернувшейся потерями вылазки морпехов ВСУ под Мариуполем

Бойцы Вооруженных сил Украины предприняли новую неудачную попытку приблизиться к позициям ДНР под городом Мариуполем. Подробности произошедшего инцидента раскрыли в Народной милиции непризнанного государства.

//Политика

Путин ответил на вопрос журналистов о планах после 2024 года

Путин ответил на вопрос журналистов о планах после 2024 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинисте вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.

//В мире

Видео «самой успешной операции ВСУ за время войны в Донбассе» выложил волонтер

Видео «самой успешной операции ВСУ за время войны в Донбассе» выложил волонтер

Украинский волонтер Юрий Мысягин опубликовал видео атаки киевских силовиков по технике ополченцев Донбасса. Мысягин назвал данный удар «самой быстрой и самой успешной боевой операцией ВСУ за время войны».

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество Матроны Московской о массовой гибели людей в 2019-м выложили в сеть
2

Вдова ельцинского министра Александра Починка попалась на фальсификациях
3

"Я подожгу этот стол вместе с вами. Здесь убили моего брата". Поджигатель из Бирюлева задержан полицией
4

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети
5

Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры