Пахари из Волоколамска нашли три снаряда времен войны
22 августа 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Три боеприпаса времен Великой отечественной войны обнаружили работники при опашке сельхозземель в районе подмосковного Волоколамска.
Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", сигнал об находке поступил в минувшую среду. До прибытия взрывотехников опасный участок оцепила местная полиция.
«Находка не представляла опасности для населения. Расстояние до жилых строений - 700 метров. В случае детонации артиллерийского снаряда 45-миллиметрового калибра разлет осколков может достичь 500 метров», - рассказали спасатели.
Работники спасательной службы извлекли снаряд из земли и уничтожили его на месте.