В Петербурге на загоревшемся теплоходе погиб член экипажа

В четверг, 22 августа, на Октябрьской набережной Санкт -Петербурга проихошёл пожар на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский". В момент возгорания на борту судна находилось 240 пассажиров и 80 человек персонала.

"На теплоходе "Петр Чайковский" на первой палубе в каюте механика происходило горение обстановки на площади 13 кв. м. В 06:10 пожар ликвидирован", - сообщили в МЧС ТАСС.

В ведомстве добавили, что погиб один член экипажа 1994 года рождения, который находился каюте. Согласно последним данным, на берег эвакуировано около 300 человек.

Предварительными причинами возгорания являются неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человек". Проводится проверка.