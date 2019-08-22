Отец найденной в лесу 5-летней девочки рассказал о ее состоянии

Отец найденной в лесу Нижегородской области 5-летней девочки рассказал о её состоянии и раскрыл обстоятельства, при которых потерялся ребёнок. Отмечается, что спасатели обнаружили девочку минувшей ночью почти через четверо суток.

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку живой

"Мы приехали к бабушке с дедушкой, к родственникам повидаться, из дома. Она хотела спать, ей не спалось, она вышла, и минут тридцать ее не видели", - объяснил родственник РЕН ТВ.

Мужчина отметил, что сейчас с девочкой всё нормально, состояние улучшилось, просит пить воду. Он добавил, что дочка начала произносить слова "папа" и "мама".

Отец ещё раз поблагодарил всех людей, которые пытались отыскать его дочь.

"Работали достойно. Всем спасибо", - заключил он.

Ранее сообщалось, что спасательный отряд "Рысь" шёл по лесу, периодически выкрикивая имя девочки. В определённый момент времени они услышали голос ребёнка и старались определить откуда он доносится.

Девочка была найдена в тяжёлом состоянии.