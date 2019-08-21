Под Вологдой в реку упал вертолет, один человек погиб

В Вологодской области в реку Суда упал вертолет. На борту, по предварительным данным, находился только пилот воздушного судна. Об этом заявил журналистам представитель ГУ МЧС региона.

Двухместный вертолет зацепил линию электропередачи и упал в реку. Уточняется, что в результате происшествия пилот погиб. Его тело было обнаружено неподалеку от места крушения.

Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов и использования воздушного пространства, пишет ТАСС.