Спасателям Хабаровского края приходится вывозить брошенных в наводнении животных

В Хабаровском крае спасатели на лодках патрулируют затопленные участки и спасают из погруженных в воду домов брошенных питомцев. На Большом Уссурийском острове сотрудники МЧС вывезли из одного дома сразу шесть кошек.

Сейчас островная часть краевой столицы заполнена водами Амура. Люди давно покинули свои дома, но многие забыли о своих питомцах, оставленных на произвол судьбы. Спасателям МЧС приходится подбирать несчастных зверей, которых хозяева оставили на верную гибель.

Недавно спасатели эвакуировали женщину прямо с крыши ее дома. С собой она взяла свою собаку. А вот трех котов оставила в доме – по словам подтопленки, родственники не пустят хвостатых к себе. Позже за ними вернулись спасатели, чтобы увезти из затопленного здания. Но вместо трех МЧСовцам пришлось спасать сразу шестерых четвероногих.

Спасатели вынуждены забирать спасенных котят к себе домой. При этом в ГУ МЧС по региону неоднократно просили граждан не оставлять домашних животных в затопленных домах – шансов на выживание у них практически нет.