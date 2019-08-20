В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб
20 августа 2019, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 20 августа, в Дмитровском городском округе в поселении Позитив деревни Подосинки из-за сильного ветра произошло ЧП с воздушным шаром. На борту летательного аппарата находились семь человек.
Согласно источнику, пилот потерял управление и не смог удержать воздушный шар. Уточняется, что из-за неправильной посадки средства передвижения, летательный аппарат повис на столбе, пишут "Вести Подмосковья".
В результате происшествия пострадал пилот. По данным экстренных служб, 40-летний мужчина получил ушиб ноги, передаёт ТАСС.
Спасатели успешно сняли воздушный шар со столба.
По факту произошедшего инцидента проводится проверка.