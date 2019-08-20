В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

Во вторник, 20 августа, в Дмитровском городском округе в поселении Позитив деревни Подосинки из-за сильного ветра произошло ЧП с воздушным шаром. На борту летательного аппарата находились семь человек.

Согласно источнику, пилот потерял управление и не смог удержать воздушный шар. Уточняется, что из-за неправильной посадки средства передвижения, летательный аппарат повис на столбе, пишут "Вести Подмосковья".

В результате происшествия пострадал пилот. По данным экстренных служб, 40-летний мужчина получил ушиб ноги, передаёт ТАСС.

Спасатели успешно сняли воздушный шар со столба.

По факту произошедшего инцидента проводится проверка.