Молодой человек выстрелил в себя в гостях у друга

Молодой человек из подмосковного города Дзержинский выстрелил в себя в квартире друга из травматического пистолета Макарова. Отмечается, что инцидент произошёл в понедельник, 19 августа, на Лесной улице.

Согласно источнику, парень пришёл в гости к своему товарищу. Друг решил показать пострадавшему новый пистолет отца, которого не было дома. Молодой человек взял оружие в руки и по неосторожности выстрели в себя, - передаёт РЕН ТВ.

Друг оперативно вызвал машину скорой помощи, юноша был доставлен в больницу. Текущее состояние раненого неизвестно.

По факту происшествия проводится проверка.