В Саранске мужчина пытался выбросить из окна свою дочь

В Мордовии заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" в отношении жителя Саранска, проживающего с маленькой дочерью и ее матерью. Мужчина пытался выкинуть малышку в окно.

Женщина отправилась к родственникам и оставила младенца с сожителем. Когда она вернулась, то обнаружила, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения заперся в квартире, угрожая выбросить свою 5-месячную дочь из окна.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. По одной из версий, подозреваемый устроил "шоу" после ссоры с сожительницей. Решается вопрос об избрании в отношении 37-летнего мужчины меры пресечения.