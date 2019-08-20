В Тульской области водитель наехал на паралимпийцев

В Тульской области полицейские задержали 39-летнего водителя, который в понедельник вечером сбил трёх членов паралимпийской сборной России. Отмечается, что после ДТП мужчина скрылся с мета происшествия.

Согласно источнику, инцидент произошёл в городе Алексине, где члены сборной готовятся к международным соревнованиям по спортивной игре на точность бочча. В результате аварии пострадали 21-летняя Диана Цыплина, 32-летний Александр Легостаев и 25-летний Сергей Сафин. По данным ведомства, всем была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся в стабильном состоянии, - сообщает издание "Тульские новости".

"При работе на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили потерянный автомобильный номерной знак. По нему удалось найти и задержать управлявшего автомобилем мужчину, лишенного водительского удостоверения", - сообщили в пресс-службе МВД.

Местный житель доставлен в отделение для выяснения обстоятельств. Проводится проверка.