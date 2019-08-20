Два россиянина могли погибнуть в ЧП с вертолётом в Греции
20 августа 2019, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 20 августа, в море между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галатас на полуострове Пелопоннес рухнул частный вертолёт. Отмечается, что на борту воздушного судна могут находиться двое россиян.
Согласно местным источникам, вертолёт вылетел из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Во время движения пилот потерял управление и задел линии электропередачи, после чего летательный аппарат упал в море, - сообщает издание "iefimerida.gr".
Уточнятся, что на борту находились пилот, ребёнок и женщина их России. Возможно, никто не выжил, заявил мэр Галаты.
По словам местных жителей, вертолёт перевернулся в воздухе, потом произошёл взрыв и он рухнул в воду, - передаёт телеканал "ERT".
На территории работают сотрудники спецслужб, организована поисково-спасательная операция.